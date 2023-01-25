Жительница Павлодара легализовала авто спустя 10 лет

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – За сутки заявление о легализации автомобиля подали 495 граждан в Павлодарской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Павлодарской области за сутки с онлайн-заявлением обратились 495 граждан. Транспортные средства пяти человек из них уже легализованы, четыре авто стояли на учете в Российской Федерации. Криминалисты осмотрели 45 автомобилей, владельцы которых подали заявки на легализацию», - сообщил начальник управления административной полиции департамента полиции Павлодарской области Борис Алимбаев.

37-летняя жительница Павлодара Виктория Черкашина тоже воспользовалась этой акцией по легализации автотранспорта и зарегистрировала свою машину из США.

«Я была одной из первых, кто воспользовался услугой легализации автомобиля. Мое авто из США и ввезено в Казахстан еще в 2012 году. В том же году была полностью оплачена таможенная пошлина 30%, действующая на тот момент. Машину на учет не поставила сразу, так как планировала выезд за рубеж. Несколько лет отсутствовала в стране, а в это время ввели новые платежи по утилизационному сбору и первичной постановке на учет», - сказала она.

Так как машина была ввезена раннее ввода утилизационных сборов, оплачивать его не было необходимости, но за первичную постановку необходимо было оплатить 500 месячных расчетных показателей. Сумма не маленькая, поэтому все это время ее авто продолжало стоять в гараже.

«Когда объявили о легализации автомобилей и условиях проведения, я была счастлива. 23 января через портал электронного правительства подала онлайн-заявку. Ответ с портала пришел в течение 3-4 минут. Заявка была одобрена, в этот же день я приехала на сверку. Криминалисты произвели сверку номера кузова и других агрегатов, а также всех документов», - добавила женщина.

Позже она сдала документы и через минут 10 получила сообщение о готовности бумаг. Спустя 10 лет ей удалось поставить на учет свой автомобиль и сэкономить бюджет семьи.

Житель Экибастуза Мирхат Мусаманкулов сегодня приехал в Павлодар, чтобы пройти осмотр своего транспорта в пункте сверки агрегатов автотранспорта. Автомобиль марки «Honda» стоит на учете в Кыргызстане.

Мужчина рассказал, что обратился в ЦОН Экибастуза, оставил заявку. Осмотр прошел, подтверждение получил.

«Легализации подлежат легковые автомобили иностранного учета, малые и средние автобусы, небольшие грузовики, транспортные средства с правосторонним расположением рулевого управления, ввезенные гражданами Казахстана», - заявили в департаменте полиции.

Процесс продлится до 1 июля 2023 года.

Ранее сообщалось, что 23 января в Казахстане стартовала кампания по легализации иностранных автомобилей. Подробно с правилами легализации авто можно ознакомиться здесь.

Фото: t.me/POLICE_of_KZ