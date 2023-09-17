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    09:42, 17 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Жительница области Абай заявила о домогательстве в автобусе

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    Девушка сообщила в соцсетях, что ее домогался неизвестный мужчина в автобусе и лез ей под юбку, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Полицейские установили личность мужчины, им оказался 35-летний семейчанин.

    «В ходе мониторинга социальной сети выявлена публикация, на которой жительница областного центра выясняла отношения с мужчиной, который домогался ее в автобусе. Полицейские области Абай незамедлительно провели оперативно-розыскные мероприятия и установили личность мужчины. Им оказался 35-летний житель города, который был задержан и доставлен в Центральный отдел полиции города Семей», - сообщили в полиции.

    Мужчина привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 449 КоАП РК.


    Теги:
    полиция Абайская область Семей Правоохранительные органы
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