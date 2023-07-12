Жительница области Абай лишила жизни пяти человек в страшном ДТП

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - 37-летняя женщина совершила на трассе опасные маневры и спровоцировала ДТП, унесшее жизни пяти человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДУИС по области Абай.

Женщина ехала из Семея в Шар Жарминский район, когда допустила ДТП.

«Викторова (имя изм. - прим.) по своей преступной самонадеянности и небрежности, поставив под угрозу безопасность дорожного движения, а также жизнь и здоровье людей, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий, не выбрав оптимальную скорость движения, позволяющую осуществлять постоянный контроль за движением управляемого ею транспортного средства, не справившись с рулевым управлением, допустила касательное боковое столкновение автомобиля на большой скорости с металлическим ограждением расположенного справа автодороги по ходу ее движения, при этом Викторова осознавая, что своими действиями создает опасность для движения других автотранспортных средств, не приняв мер к снижению скорости либо торможению вплоть до остановки транспортного средства, в нарушение п. 9.1 ПДД допустив выезд со своей полосы движения на встречную полосу, предназначенную для движения встречного автотранспорта, допустила столкновение со встречно едущим по своей полосе движения автомобилем под управлением Нукенова (фамилия изменена), тем самым совершив дорожно-транспортное происшествие», - сообщили в ДУИС.

В результате данного ДТП, водитель автомобиля Нукенов и все его пассажиры, а именно родственник супруги, двое несовершеннолетних детей и малолетняя дочь скончались от несовместимых с жизнью телесных повреждений.

«Жарминским районный суд признал Викторову виновной и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с лишением права управления транспортным средством сроком на 7 (семь) лет с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности», - отметили в ведомстве.