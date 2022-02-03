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Жительница Нур-Султана сдала в полицию ружье деда

3 Февраля 2022 15:33
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Жительница Нур-Султана сдала в полицию ружье деда

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На территории столицы продолжается оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок» с целью поддержания должного общественного порядка, предупреждения, пресечения преступлений на улицах и других общественных местах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП города Нур-Султана.

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В период проведения ОПМ полицейскими также проводится проверка владельцев гражданского оружия по месту жительства на предмет соблюдения правил хранения.

Проводятся мероприятия по выявлению и изъятию из незаконного оборота незарегистрированного огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия в полицию обратилась 36-летняя жительница города, которая добровольно сдала оружие марки «ИЖ-58». По словам владелицы, оружие ей досталось от покойного деда. Также в полицию обратилась жительница города, которая добровольно сдала гладкоствольное ружье марки «МЦ 21-12».

По оперативной информации сотрудниками полиции был задержан мужчина, у которого при себе имелся металлический предмет, похожий на ружье. 23-летний гражданин был доставлен в полицию для выяснения обстоятельств. Согласно заключению, изъятый предмет является обрезом охотничьего двуствольного комбинированного ружья марки «ИЖ-56-3», изготовленного заводским способом, нижний ствол которого пригоден к стрельбе.

Также, был задержан мужчина, у которого был обнаружен предмет, похожий на обрез. Согласно заключению, данный предмет изготовлен путем укорачивания стволов ружья ТОЗБМ калибра 16 мм и пригоден для производства выстрелов.

По данным фактам проводится досудебное расследование по статье 287 УК РК.

«Департамент полиции г. Нур-Султана предупреждает, что граждане, добровольно сдавшие незарегистрированное огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, освобождаются от уголовной и административной ответственности», - говорится в сообщении пресс-службы.


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#Нур-Султан   #Общество  
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