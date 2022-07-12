12 Июля 2022 18:19

Жительница Мангистау родила 12-го ребенка

МАНГИСТАУ. КАЗИНФОРМ - Жительница Мунайлинского района Мангистауской области Айнур Жуманбетова родила 12-го ребенка. Теперь она мать восьмерых мальчиков и четырёх девочек. Об этом сообщает портал inbusiness.kz, передает МИА «Казинформ».

12-ый ребенок, мальчик, родился естественным путем. Вес малыша составил 3 кг 770 гр, рост – 55 см. Ребенка назвали Мұхаммед-Әмин.

Известно, что маму зовут Айнур Жуманбетова. Она 1985 года рождения, вышла замуж в 18 лет, родила восьмерых мальчиков и четырех девочек. Глава семейства работает сварщиком. В этом году семье выдали арендную квартиру.

«Зарплата мужа и пособия детей хватают, чтобы не бедствовать. Нашему первенцу исполняется 17 лет. В этом году он перешел в 11-ый класс. Хочет связать свою жизнь с военным делом. Второй сын – выпускник 9 класса, решил поступать в колледж. Самому младшему – 1,5 года. Я и мой муж – мы из многодетных семей», - рассказала Айнур Жуманбетова.

По ее словам, они с мужем хотят дать детям хорошее воспитание и образование. Женщина призналась, что не против еще родить детей.

















Фото: inbusiness.kz