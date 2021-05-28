Жительница Костанайской области стала чемпионкой РК по пожарно-спасательному спорту

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Айнур Бажева из Костаная стала чемпионкой Казахстана по пожарно- спасательному спорту, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Ксантофилла соревнования проходили с 24 по 29 мая 2021 года в Атырау, где сборная команда ДЧС Костанайской области по пожарно- спасательному спорту приняла участие в Турнире на Кубок ОО «Спортивная федерация пожарных и спасателей» МЧС Республики Казахстан.

«27 мая 2021 года в ходе участия в этапе преодоление 100-метровой полосы с препятствиями спортсменка сборной женской команды ДЧС Костанайской области Бажева Айнура Досмагуловна завоевала золотую медаль и стала чемпионкой Республики Казахстан. Также стоит отметить, что Бажева Айнура Досмагуловна является действующей спортсменкой национальной женской сборной команды Республики Казахстан», - рассказали в ДЧС.

К слову, это уже 4 по счёту турнир для Северо-Казахстанской области за историю его существования, который является значимым для отбора спортсменов в Национальную сборную команду среди юношей, мужчин и женщин.

В турнире приняли участие 180 человек, из которых 110 мужчин и 70 женщин из 11 областей Казахстана. Отмечается, что в последние пять лет казахстанская сборная входит в пятёрку сильнейших команд пожарно- спасательного спорта после Российской Федерации, Беларуси, Украины далее РК. Всем победителям вручены кубки, дипломы и подарки.