Жительница Костанайской области получила 6 месяцев тюрьмы за неуплату алиментов

КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - На нее надели наручники прямо в зале суда, до этого должница И. привлекалась в административной ответственности 6 (шесть) раз, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу региональной палаты ЧСИ по Костанайской области.

«Должница И., 1977 года рождения, проживает в городе Житикара Костанайской области, должна своим детям с 2018 года, с этого времени не оплачивала алименты. Сумма долга на сегодняшний день составляет 3 223 000 тенге, данная должница была три раза трудоустроена частным судебным исполнителем, однако, отработав 1 месяц, частично погасив задолженность, увольнялась, то есть категорически не хотела исполнять решение суда», - рассказывает руководитель региональной палаты ЧСИ по Костанайской области Несибели Басенова.

Также должница привлекалась 2 (два) раза к уголовной ответственности, в 2019 и 2020 годах, у нее было ограничение свободы.

«Это уже 3 (третье) уголовное дело, которое возбуждено в отношении данной должницы. Сегодня несколько часов назад состоялся приговор, ее лишили свободы сроком на 6 (шесть) месяцев за неуплату алиментов. Арестовали в зале суда», - резюмировала Басенова.

Напомним, в Костанайской области около 160000 алиментных дел, регион в «антирейтенге» по исполнительным производствам.

В региональной палате ЧСИ уверены, что это послужит уроком для других должников.