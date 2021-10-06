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    14:17, 06 Октябрь 2021 | GMT +6

    Жительница Костанайской области получила 6 месяцев тюрьмы за неуплату алиментов

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    КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - На нее надели наручники прямо в зале суда, до этого должница И. привлекалась в административной ответственности 6 (шесть) раз, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу региональной палаты ЧСИ по Костанайской области.

    «Должница И., 1977 года рождения, проживает в городе Житикара Костанайской области, должна своим детям с 2018 года, с этого времени не оплачивала алименты. Сумма долга на сегодняшний день составляет 3 223 000 тенге, данная должница была три раза трудоустроена частным судебным исполнителем, однако, отработав 1 месяц, частично погасив задолженность, увольнялась, то есть категорически не хотела исполнять решение суда», - рассказывает руководитель региональной палаты ЧСИ по Костанайской области Несибели Басенова.

    Также должница привлекалась 2 (два) раза к уголовной ответственности, в 2019 и 2020 годах, у нее было ограничение свободы.

    «Это уже 3 (третье) уголовное дело, которое возбуждено в отношении данной должницы. Сегодня несколько часов назад состоялся приговор, ее лишили свободы сроком на 6 (шесть) месяцев за неуплату алиментов. Арестовали в зале суда», - резюмировала Басенова.

    Напомним, в Костанайской области около 160000 алиментных дел, регион в «антирейтенге» по исполнительным производствам.

    В региональной палате ЧСИ уверены, что это послужит уроком для других должников.

    Теги:
    МВД РК Костанайская область Общество Суды Правоохранительные органы
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