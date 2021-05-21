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Жительница Костанайской области погибла при падении из окна 9 этажа
21 Мая 2021 18:15
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КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Полиция расследует дело по статье «Доведение до самоубийства», передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Костанайской области.
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По сети WhatsApp распространяется видео, на котором видно, как возле трупа на земле работает полиция. Как сообщили в ведомстве, это произошло 20 мая 2021 года в городе Лисаковск.
«47-летняя женщина выпала с окна 9 этажа своей квартиры. В настоящее время по данному факту проводится проверка, назначены экспертизы»,- коротко прокомментировали в полиции.
По данному факту начато досудебное расследование по статье «Доведение до самоубийства».
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