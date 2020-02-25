Жительница Костаная напала с топором на участкового
КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Южный отдел полиции Костанайской области поступила заявка о том, что по улице Водяная в одной из квартир происходит семейный скандал. На заявку прибыл участковый инспектор полиции Алмат Рамазанов. Он выяснил, что разборки устраивали 27-летний сын и его 49-летняя мать, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
По словам полицейских, конфликты в этой семье не раз попадались в их поле зрения. Каждый раз, когда женщина жаловалась на сына и просила принять меры, на сотрудников полиции сыпалась нецензурная брань. В этот раз мать попросила забрать сына, а когда сотрудник полиции попытался поговорить с ним и вывести из квартиры, женщина схватила топор и кинула его в участкового. Полицейский попытался увернуться от удара, но все же он получил телесные повреждения.
Женщина арестована за нападение на сотрудника полиции. Это уже третий раз, когда она привлекается к ответственности, но уже не за оскорбление, а за нападение на полицейского. Начато досудебное расследование по статье 380 УК РК «Применение насилия в отношении представителя власти». Санкция статьи предполагает до 3-х лет лишения свободы. Участковому инспектору была оказана первая медицинская помощь в больнице.
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