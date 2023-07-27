Жительница Кокшетау пришла на тестирование в свадебном платье

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - День сдачи комплексного тестирования совпал с днем бракосочетания, передает МИА «Казинформ».



В Кокшетау на комплексное тестирование для поступления в магистратуру пришел необычный тестируемый. Счастливая невеста решила не пропускать важный экзамен и пришла сдать тесты в сопровождении жениха.

Об этом сообщил директор РГКП «Национальный центр тестирования» Руслан Емелбаев в своем Instagram.



«Желаю молодой паре любви и взаимопонимания, а невесте удачи!» - написал Р. Емелбаев в соцсети.

Он также сопроводил пост снимками молодоженов.