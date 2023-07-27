Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Жительница Кокшетау пришла на тестирование в свадебном платье

Автор:  
Зифа Хабирова
27 Июля 2023, 03:39
Жительница Кокшетау пришла на тестирование в свадебном платье Коллаж/instagram.com/ruslan_yemelbayev

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - День сдачи комплексного тестирования совпал с днем бракосочетания, передает МИА «Казинформ».

В Кокшетау на комплексное тестирование для поступления в магистратуру пришел необычный тестируемый. Счастливая невеста решила не пропускать важный экзамен и пришла сдать тесты в сопровождении жениха.

Об этом сообщил директор РГКП «Национальный центр тестирования» Руслан Емелбаев в своем Instagram.


«Желаю молодой паре любви и взаимопонимания, а невесте удачи!» - написал Р. Емелбаев в соцсети.

Он также сопроводил пост снимками молодоженов.


Образование   Кокшетау   Соцсети  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно