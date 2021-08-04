Жительница Кокшетау подозревается в неправомерном доступе к информации

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Жительница Кокшетау подозревается в неправомерном доступе к информации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Рolisia.kz

Акмолинскими полицейскими установлена подозреваемая по факту неправомерного доступа к личной информации.

По заявлению потерпевшей 46-летней жительницы города Экибастуза в отношении 41-летней жительницы областного центра начато досудебное расследование по ч.1 ст. 205 УК РК «Неправомерный доступ к информации, в информационную систему или сеть телекоммуникаций».

Предварительно установлено, что подозреваемая, воспользовавшись сотовым телефоном заявительницы, получила доступ к личному аккаунту потерпевшей в социальной сети и от ее имени вела оскорбительную переписку.

В отношении подозреваемой избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.