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Жительница Кокшетау подозревается в неправомерном доступе к информации

4 Августа 2021 04:12
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Жительница Кокшетау подозревается в неправомерном доступе к информации

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Жительница Кокшетау подозревается в неправомерном доступе к информации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Рolisia.kz

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Акмолинскими полицейскими установлена подозреваемая по факту неправомерного доступа к личной информации.

По заявлению потерпевшей 46-летней жительницы города Экибастуза в отношении 41-летней жительницы областного центра начато досудебное расследование по ч.1 ст. 205 УК РК «Неправомерный доступ к информации, в информационную систему или сеть телекоммуникаций».

Предварительно установлено, что подозреваемая, воспользовавшись сотовым телефоном заявительницы, получила доступ к личному аккаунту потерпевшей в социальной сети и от ее имени вела оскорбительную переписку.

В отношении подозреваемой избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.


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#Акмолинская область   #Общество  
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