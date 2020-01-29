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Жительница Карагандинской области родила на трассе

29 Января 2020 11:04
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Жительница Карагандинской области родила на трассе

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Сельский фельдшер Актогайского района Карагандинской области приняла роды прямо в дороге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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28 января по дороге с Актогая в Балхаш фельдшеру скорой помощи пришлось принять роды прямо в карете скорой помощи.

«В районе населённого пункта Нарманбет фельшер Искакова Баян Муратовна приняла роды прямо в машине. Огромное спасибо ей. И мы гордимся, что у нас есть такие грамотные специалисты своего дела», - сообщили в пресс-службе здравоохранения Карагандинской области.


На свет появился мальчик весом 2370 грамм и ростом 47 см.


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Ключевые слова: Карагандинская область, Здравоохранение,
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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