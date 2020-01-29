Жительница Карагандинской области родила на трассе

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Сельский фельдшер Актогайского района Карагандинской области приняла роды прямо в дороге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

28 января по дороге с Актогая в Балхаш фельдшеру скорой помощи пришлось принять роды прямо в карете скорой помощи.

«В районе населённого пункта Нарманбет фельшер Искакова Баян Муратовна приняла роды прямо в машине. Огромное спасибо ей. И мы гордимся, что у нас есть такие грамотные специалисты своего дела», - сообщили в пресс-службе здравоохранения Карагандинской области.

На свет появился мальчик весом 2370 грамм и ростом 47 см.