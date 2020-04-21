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Жительница Карагандинской области пойдет под суд за фейки о коронавирусе

Автор:  
Агата Мухамеджанова
21 Апреля 2020, 10:23
Жительница Карагандинской области пойдет под суд за фейки о коронавирусе

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области одним из первых по стране, направлено в суд уголовное дело возбужденное по факту распространения заведомо ложной информации о коронавирусе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В департаменте полиции сообщили, 27 марта в мессенджере «WhatsApp» стали распространять голосовое сообщение, в котором неизвестная женщина сообщала ложную информацию о том, что в одном из городов области подтвердился факт заражения коронавирусной инфекцией у нескольких жителей.

«Голосовое сообщение распространилось в соцсетях, вызвало ажиотаж среди населения и создало опасность нарушения общественного порядка. По данному факту нами зарегистрировано уголовное дело по статье 274 ч.4 п.2 Уголовного кодекса - распространение заведомо ложной информации, совершенная в условиях чрезвычайного положения. В короткий промежуток времени установлена подозреваемая – 32-х летняя жительница нашей области», - пояснил начальник следственного управления департамента полиции Алмаз Саламатов.

Досудебное расследование завершено, подозреваемая вину признала. Теперь ей грозит от 3-х до 7-ми лет лишения свободы.

Полицейские призывают граждан быть бдительными при распространении информации в социальных сетях, не передавать не проверенную информацию.


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