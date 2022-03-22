Жительница Карагандинской области Наталья Арыстанова шьет корпе в казахском стиле

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Наталья Арыстанова шьет подушки и корпе в казахском стиле, полотенца с орнаментами, сувениры. Она радует своих клиентов не только качественным товаром, но и удивляет чистым произношением на казахском языке, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Небольшой цех Натальи Ивановны дарит много тепла и радости. 4 года назад она открыла свой бизнес и начала успешно развиваться. По словам швеи, своим изделиям она добавляет особую привлекательность.

«У казахов много свадеб. И пусть так будет всегда. Пусть всегда будет счастье и достаток. Поэтому на своих подушках мы пишем красивые слова и изречения на казахском языке. Люди их берут с удовольствием, в качестве подарков. Даже если добавить немного орнамента, он будет выглядеть невероятно красиво», - отметила Наталья Арыстанова.

С целью расширения бизнеса Наталья закупила оборудование в Китае. Станок вышивает нужное слово с помощью специальной компmютерной программы. Всё это аппарат осуществляет автоматически. Это позволяет выпускать несколько изделий одновременно.

Она находится в сфере торговли около 20 лет. Поэтому прекрасно знает тонкости этого направления. Для работы используют ткани, привезённые в России и Китае. Изготавливает и предоставляет населению продукцию «Сделано в Казахстане» из качественных тканей зарубежных стран.

«Многие слышат слово х/б и не до конца понимают, что это такое. Х/б – это мягкая ткань из 100% хлопка. Вяжется крест-накрест, марлевым плетением, между нитями есть зазоры, но нитки плотные. Поэтому воздухопроницаемость высокая. В одежде, сшитой из такой ткани, человек не потеет», - сказала Наталья Арыстанова.

В будущем мастера намерены приступить к новым проектам. Говорят, что будут изготавливать тойбастары и шить лоскутные одеяла.

«Сейчас наш цех очень маленький. У нас есть идея расширить его в будущем. Сейчас мы ожидаем получить средства через «Даму». Мы взяли дополнительное оборудование, взяли людей на работу и обучили их. Таким образом, мы намерены расширить наш бизнес в два раза», - говорит предприниматель.

Продукты, находящиеся в продаже, выставляются в специальном магазине. Наталья Ивановна, приняв на работу продавцов, сама ведет учебные курсы в менеджерском направлении. Потому что специалист, оказывающий услуги населению, должен уметь объяснить качество предлагаемого товара, особенности ткани. Главное для неё – это предоставление продавцами услуг на казахском языке. Поэтому она отправила своих сотрудников на курсы по изучению казахского языка.

«Мои сотрудники прошли краткосрочные 21-дневные курсы. Там они получили специальный сертификат. Теперь большинство из них могут оказывать услуги на государственном языке. Выучили наиболее часто используемые слова на казахском языке», - добавилаНаталья Арыстанова.

«Я работаю здесь уже шесть лет. Наталья Ивановна очень открытый человек. В случае необходимости всегда окажет нам помощь. Чаще всего с нами разговаривает по-казахски, все на работе объясняет по-казахски», - отметила продавец Диана Калмагамбетова, работающая у Натальи Арыстановой.

Наталья Арыстанова – казахская невестка. Все традиции чтит и соблюдает. В этой семье по пятницам и праздникам всегда пекут шелпеки. Она родилась и выросла в селе Мугалжар Актюбинской области. Училась в русской школе, однако в совершенстве выучила государственный язык.

«Я выросла среди казахских детей, таким образом выучила язык. В детстве мы не обращали внимания, на каком языке говорим. По ходу игры могли болтать и на русском, и на казахском языке. Думаю, что в совершенстве владею казахским языком благодаря той среде, где я выросла», - считает Наталья Арыстанова.

Наталья и ее супруг оба выходцы из Западного Казахстана, но их судьбы пересеклись в Темиртау. Потому что оба - выпускники Карагандинского политехнического колледжа. Но в первые годы после женитьбы жили в селе Шалкар.

До тех пор, пока не нашла свое дело, она работала учителем. Однако в 90-е годы им тоже было нелегко. Говорит, что поддержка друг друга в те времена открыла путь к преодолению трудностей.

Сейчас Наталья Арыстанова - мать двоих детей. Сына и дочь она воспитывает, прививая им все традиции казахского народа. И, несмотря на то, что она русская, до сегодняшнего дня провела 24 детям обряд «қырқынан шығару». Эта традиция состоит из нескольких обрядов, ритуалов. И казахская келин Наталья знает каждый из них.

А утро весеннего праздника Наурыз Наталья начинает с выпечки шелпеков. Он накрывает праздничный дастархан и встречает гостей, потому что этот праздник – предвестник новых начинаний для их семьи.



