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Жительница Канады разбогатела на $100 тысяч, зайдя в магазин за обедом

Автор:  
Татьяна Кудренок
4 Марта 2023, 18:00
Жительница Канады разбогатела на $100 тысяч, зайдя в магазин за обедом Фото: insauga.com

МИССИСОГА. КАЗИНФОРМ – Пожилая женщина в Канаде стала на сто тысяч долларов богаче, зайдя в магазин, чтобы что-нибудь перекусить, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Insauga.com.

Эсперанса Маллари, проживающая в канадском городе Миссисога в провинции Онтарио, зашла в магазин, чтобы купить обед, но вскоре ей стало не до еды. На кассе она решила проверить приобретенный ранее лотерейный билет Lotto 6/49 Encore. Какого же было удивление бабушки, когда она поняла, что выиграла 100 000 долларов.

Номера ее билета полностью совпадали с последними шестью из семи номеров лотереи.

Маллари, регулярно играющая в лотерею на протяжении десятилетий, сказала, что была так взволнована, узнав о крупном выигрыше, что не знала, плакать ей или кричать.

«Я зашла в магазин, чтобы купить что-нибудь поесть, и одновременно проверить свой билет. Когда продавец сказал, что я выиграла крупную сумму, я была так удивлена», — сказала она, находясь в призовом центре лотереи в Торонто, чтобы забрать свой выигрыш.

Она также поделилась планами того, как потратит долгожданный выигрыш – оплатит счета, поможет детям и порадует себя отпуском.

Организаторы лотереи объявили, что 2 марта в Миссисоге был продан билет, выигрыш которого составляет 5 миллионов долларов. Так что скоро в городе объявится новый миллионер.


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