21 Сентября 2022, 21:39

Жительница Экибастуза стала «Мисс Павлодара»

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Победительницей конкурса красоты признали 20-летнюю Елару Нигомет. Девушке предстоит подготовка к республиканскому этапу конкурса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Из 60 претенденток до финала конкурса красоты «Мисс Павлодар-2022» дошли десять девушек.

Конкурсантки показывали навыки самопрезентации на разных языках, танцевали. Между дефиле зрителей развлекали сольными исполнениями.

Нескольких девушек отметили в различных номинациях. Одной из них – 15-летней Амелии Колдашевой – присудили звание «Мисс талант».

– За этой девочкой будущее, – заявила организатор конкурса Райса Жумашева. – По возрасту она не имеет права даже в нашем конкурсе участвовать, но тем не менее, ребёнок решился, позанимался, и мы увидели результат. Через два года это «Мисс Павлодар».

Титул «Вице-мисс Павлодара» взяла Айсана Кайруллаева, «Первой вице-мисс» стала Диана Назарцова. Победительницей конкурса красоты признали 20-летнюю Елару Нигомет. Корону ей передала «Мисс Павлодара» прошлого года.

По признанию Елары Нигомет, она из Экибастуза, но учится в столичном институте искусств, работает в киноиндустрии художником по костюмам. Девушка пришла на региональный этап конкурса, чтобы стать «Мисс Казахстан», и уверена, что победит.

– На «Мисс Казахстан» меня ожидает большая физическая и моральная нагрузка, потому что соперницы будут сильными, – прокомментировала Елара.

Как сообщили члены жюри, в течение трех недель экибастузка будет готовиться в Алматы к национальному конкурсу красоты.

Фото: pavlodarnews.kz