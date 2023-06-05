Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Жительница Байконура предстанет перед судом за жестокость к сыну

Редактор:  
Зифа Хабирова
5 Июня 2023, 09:16
Жительница Байконура предстанет перед судом за жестокость к сыну

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ - Жительнице Байконура грозит 40 суток ареста за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и жестокое обращение с сыном, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на прокуратуру комплекса «Байконур».

45-летняя женщина, являясь матерью девятилетнего мальчика, на протяжении нескольких месяцев ненадлежащим образом исполняла свои родительские обязанности по его воспитанию.

Она не обеспечивала соблюдение элементарных гигиенических норм по месту проживания ребенка, не проявляла должного внимания к его физическому, психическому и нравственному развитию, и все это было соединено с жестоким обращением с ним.

«В связи с тем, что привлекаемое к уголовной ответственности лицо является гражданкой Республики Казахстан, уголовное дело в отношении нее прокурором комплекса передано казахстанским правоохранительным органам для осуществления дальнейшего уголовного преследования», - говорится в сообщении ведомства.

Уголовным законодательством Республики Казахстан максимальное наказание за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенного с жестоким обращением, предусмотрено в виде сорока суток ареста.


Байконур   Дети  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Акимом ВКО стал Ермек Кошербаев
Акимом ВКО стал Ермек Кошербаев
Чем запомнился Даниал Ахметов на посту акима ВКО
Чем запомнился Даниал Ахметов на посту акима ВКО
Даниал Ахметов освобожден от должности акима Восточно-Казахстанской области
Даниал Ахметов освобожден от должности акима Восточно-Казахстанской области
Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
Димаш Кудайберген проводил дедушку в последний путь
Димаш Кудайберген проводил дедушку в последний путь
В Актюбинской области оператор канализационной насосной станции получила ожог 95% тела
В Актюбинской области оператор канализационной насосной станции получила ожог 95% тела
Из-за возгорания сухой травы загорелся лес в СКО
Из-за возгорания сухой травы загорелся лес в СКО
Бизнес на смерти: сотрудники Гарвардской медшколы торговали человеческими останками
Бизнес на смерти: сотрудники Гарвардской медшколы торговали человеческими останками
70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану