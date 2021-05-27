Жительница Атырау родила своего шестого ребёнка в модульной больнице

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Жительница Атырау родила своего шестого ребёнка в модульной инфицированной больнице, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе управления здравоохранения, Нургуль Онгарбаева была госпитализирована в инфекционный стационар с диагнозом «вирусная пневмония». По словам 35-летней жительницы г. Атырау в инфекционный стационар она поступила в конце апреля на 35 неделе беременности.

«Почувствовала лёгкое недомогание, сильный озноб. Вызвала на дом мобильную бригаду, тест показал наличие коронавирусной инфекции. Три дня лечилась дома амбулаторно, на четвертый день температура поднялась до 38 °С. Вызвала скорую, меня госпитализировали в модульную больницу», - рассказывает женщина.

Шестой по счету ребёнок Нургуль Онгарбаевой появился на свет в родильном зале инфекционного стационара второй областной больницы (модульной). Чтобы спасти плод, врачам пришлось сделать кесарево сечение. Девочка родилась абсолютно здоровой, сейчас о ней заботятся мама и муж Нургуль. Сама она уже практически выздоровела и готовится к выписке.

«Раньше я, как и многие жители области, не верила в существование этой болезни, поначалу я даже не хотела надевать кислородную трубку. Но после того, как прошла через отделение реанимации, увидела, как врачи здесь дежурят круглыми сутками, спасая людей, осознала, что была не права. Свою дочку я решила назвать Мейрим, в честь наших добрых и милосердных врачей», - поделилась Нургуль.

Наша справка. В Атырауской области с начала года в инфекционных стационарах на свет появился 51 новорождённый. В настоящее время в модульной инфекционной больнице лечение проходят 8 беременных женщин и рожениц, 43 выписались вместе со своими малышами домой. Тест на наличие коронавирусной инфекции у новорождённых не подтвердился.