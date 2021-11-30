Жительница Атырау продавала трамадол
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Жительница Атырау продавала трамадол, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
29 ноября сотрудники Управления по противодействию наркопреступности ДП Атырауской области установили, что 44-летняя женщина на территории города занималась незаконной продажей психотропных препаратов. У нее изъяли 100 пластинок трамадола и 63 упаковки тропикамида. Об этом сообщил начальник Департамента полиции Атырауской области Камза Умбеткалиев.
В настоящее время в отношении злоумышленницы возбуждено дело по статье 426 КоАП РК «Нарушения правил фармацевтической деятельности и сферы обращения лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники». Собранные документы для принятия решения направлены в Департамент Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК по Атырауской области.
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