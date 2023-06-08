Жительница Атырау похитила у подруги 45 млн тенге

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Подозреваемую в обмане подруги на 45 млн тенге задержали полицейские Атырау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Днем, 7 июня в полицию поступило сообщение о том, что у 43-летней женщины вышедшей из обменного пункта, украли 45 млн тенге. «Сотрудниками отдела криминальной полиции УП города установлено, что заявительница сама организовала данную кражу. Двое подозреваемых, причастных в краже, оказались ее знакомыми и во всем сознались», - сообщили в полиции.

Выяснилось, что украденное принадлежало 32-летней бизнес-леди, которая доверила подруге крупную сумму денег для обмена. Однако подозреваемая решила сымитировать кражу, чтобы оставить 45 млн тенге себе.

В полиции отметили, что по данному факту проводится расследование по статье «Мошенничество».