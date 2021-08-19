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Жительница Алматы держала дома 30 кошек

19 Августа 2021 20:00
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Жительница Алматы держала дома 30 кошек

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Жительница Алматы содержала около 30 кошек у себя дома, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Принять меры по отношению гражданки, которые доставляла неудобства соседям попросили жители улицы Шарипова.

Сотрудники акимата Алмалинского района совместно с ветеринарно-санитарной службой выехали по данному адресу. В ходе чего кошки были отловлены, и квартира очищена от бытового мусора.

Как сообщили в департаменте полиции города Алматы жительница привлечена к административной ответственности по статье 408 КРКобАП - за нарушение правил содержания и выгула кошек.

Статья предусматривает предупреждение или штраф в размере трех месячных расчетных показателей (8 751 тенге).


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#Алматы   #Общество  
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Автор:

Гульзат Сахова

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