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Жительница Алматы держала дома 30 кошек
19 Августа 2021 20:00
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Жительница Алматы содержала около 30 кошек у себя дома, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
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Принять меры по отношению гражданки, которые доставляла неудобства соседям попросили жители улицы Шарипова.
Сотрудники акимата Алмалинского района совместно с ветеринарно-санитарной службой выехали по данному адресу. В ходе чего кошки были отловлены, и квартира очищена от бытового мусора.
Как сообщили в департаменте полиции города Алматы жительница привлечена к административной ответственности по статье 408 КРКобАП - за нарушение правил содержания и выгула кошек.
Статья предусматривает предупреждение или штраф в размере трех месячных расчетных показателей (8 751 тенге).
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