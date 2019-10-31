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Жительница Алматинской области забила скалкой сожителя

31 Октября 2019 21:05
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Жительница Алматинской области забила скалкой сожителя

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Стражи порядка Алматинской области задержали 55-летнюю сельчанку, подозреваемую в убийстве сожителя, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Факт зарегистрирован в Кербулакском районе, где в местную полицию поступил звонок от 55-летней жительницы села Сарыозек, сообщившей о смерти супруга.

Прибывшие по вызову полицейские обнаружили на теле мужчины, 1952 года рождения, различные гематомы и ушибы. С места происшествия стражи порядка также изъяли кухонную скалку, ставшая, возможно, орудием преступления.

«Хозяйку дома доставили в Кербулакскую районную полицию. В своих показаниях женщина пояснила, что в ходе семейной ссоры действительно избила своего пьяного сожителя руками и скалкой. Сейчас 55-летнюю сельчанку поместили под стражу, возбудив по факту уголовное расследование, предусмотренное статьей 99 УК РК (Убийство)», - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

Расследованием по факту, с назначением необходимых экспертиз, занимаются полицейские Кербулакского района.

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Ключевые слова: Алматинская область, МВД РК,
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Хасан Еспанов

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