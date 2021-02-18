Жительница Актобе выписала фиктивные счета-фактуры на 650 млн тенге

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Жительница г. Актобе нанесла ущерб государству на сумму более 650 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.

Сотрудниками Департамента экономических расследований по Актюбинской области пресечена деятельность лица, которая в период с 2017 по 2019гг. занималась незаконной деятельностью по выписке фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ и поставки товаров на территории Актюбинской области.

Установлено, что жительница г.Актобе в 2017 году создала 9 фирм и зарегистрировало на свое имя в качестве ТОО, прошла процедуру регистрации юридического лица с постановкой на учет в качестве плательщика НДС и открыла банковские счета в банках второго уровня, осуществляла поиск контрагентов, которым обналичивала денежные средства через свои ТОО. Сумма причиненного государству ущерба от незаконной предпринимательской деятельности составила более 650 млн. тенге.

Приговором суда №2 г.Актобе, жительница г. Актобе признана виновной в совершении уголовного правонарушения по ст.216 ч.3 УК РК с назначением наказание в виде лишения свободы сроком 3 года 6 месяцев, с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих организациях сроком на 10 лет.