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    05:10, 07 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Жительница Актобе нашла патрон БТР во дворе своего дома

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    Фото: t.me/POLICE_of_KZ
    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Двадцатисантиметровый патрон от зенитных установок БТР нашла жительница Актобе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В полицию поступило сообщение от местной жительницы о том, что во дворе своего дома, копая землю, она обнаружила предмет, похожий на патрон БТР.

    По прибытию на место происшествия следственно-оперативная группа провела необходимые розыскные мероприятия.

    В ходе проверки установлен двадцатисантиметровый патрон от зенитных установок БТР.

    «По данному факту начато досудебное расследование. Выясняются все обстоятельства», - сообщили в полиции.


    Теги:
    полиция Актюбинская область Актобе Правоохранительные органы
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