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Житель Мангистауской области организовал азартные игры по программе «Lima»
2 Декабря 2021 17:58
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АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по Мангистауской области задержан житель области за организацию нелегальных азартных игр, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.
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Гражданин Е.Балайханов в своей квартире организовал незаконное игорное заведение с установкой персональных компьютеров под видом лотерейных игр через Интернет по программе «Lima».
В дальнейшем он незаконно получал прибыль, принимая ставки от граждан.
Он осужден к 1 году ограничения свободы. Изъятые вещественные доказательства уничтожены.
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