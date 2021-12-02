Житель Мангистауской области организовал азартные игры по программе «Lima»

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по Мангистауской области задержан житель области за организацию нелегальных азартных игр, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.

Гражданин Е.Балайханов в своей квартире организовал незаконное игорное заведение с установкой персональных компьютеров под видом лотерейных игр через Интернет по программе «Lima».

В дальнейшем он незаконно получал прибыль, принимая ставки от граждан.

Он осужден к 1 году ограничения свободы. Изъятые вещественные доказательства уничтожены.