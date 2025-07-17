Житель Мамлютки в СКО нашёл снаряд у себя в огороде

По информации пресс-службы департамента полиции СКО, мужчина сразу же сообщил об этом в отдел полиции Мамлютского района.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники районного отдела полиции. Территория, где был найден подозрительный предмет, была оцеплена, а жители ближайших домов временно эвакуированы в безопасное место. Также прибыли офицеры учебно-тренировочного взвода департамента, специализирующиеся на работе со взрывчатыми веществами.

По предварительным данным, найденный предмет — это снаряд времён Гражданской войны (1917–1922 годы). Специалисты аккуратно доставили его на специальный полигон и уничтожили.

Из-за того, что снаряд долгое время пролежал в земле, он проржавел, и определить его маркировку и номер не удалось. По словам полицейских, в этом районе ранее уже находили аналогичные предметы, относящиеся к началу XX века.

В связи с этим полиция напоминает: при обнаружении подозрительных предметов необходимо немедленно сообщить по номеру «102».