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    17:14, 17 Июль 2025 | GMT +5

    Житель Мамлютки в СКО нашёл снаряд у себя в огороде

    В городе Мамлютка Северо-Казахстанской области местный житель, работая в своём огороде, обнаружил предмет, похожий на взрывоопасное устройство, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Житель Мамлютки в СКО нашёл снаряд у себя в огороде
    Фото: ДП СКО

    По информации пресс-службы департамента полиции СКО, мужчина сразу же сообщил об этом в отдел полиции Мамлютского района.

    На место происшествия оперативно прибыли сотрудники районного отдела полиции. Территория, где был найден подозрительный предмет, была оцеплена, а жители ближайших домов временно эвакуированы в безопасное место. Также прибыли офицеры учебно-тренировочного взвода департамента, специализирующиеся на работе со взрывчатыми веществами.

    По предварительным данным, найденный предмет — это снаряд времён Гражданской войны (1917–1922 годы). Специалисты аккуратно доставили его на специальный полигон и уничтожили.

    Из-за того, что снаряд долгое время пролежал в земле, он проржавел, и определить его маркировку и номер не удалось. По словам полицейских, в этом районе ранее уже находили аналогичные предметы, относящиеся к началу XX века.

    В связи с этим полиция напоминает: при обнаружении подозрительных предметов необходимо немедленно сообщить по номеру «102».

    Теги:
    Северо-Казахстанская область СКО Полиция Происшествия
    Данагуль Карбаева
    Данагуль Карбаева
    Автор
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