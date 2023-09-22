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    05:00, 22 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Житель Малайзии 7 лет копил на iPhone в 19-литровой бутылке

    bifoty_camper / TikTok
    Фото: bifoty_camper / TikTok

    Житель Малайзии на протяжении семи лет копил на смартфон iPhone 14. Все это время Мухаммад Хафиз Абдул тщательно складывал монеты номиналом 50 центов в пустую 19-литровую бутылку, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РБК.

    Целеустремленный мужчина начал откладывать деньги еще в 2016 году. Сначала он хранил их в кружках и банках от чипсов, однако потом места в них попросту стало не хватать. Мужчина решил сделать своей копилкой 19-литровую пустую бутылку из-под воды.

    За семь лет малайзиец сумел полностью наполнить копилку. После этого он решился разрезать ее, чтобы подсчитать, сколько денег он смог накопить, — для этого потребовалась пила и три часа работы. Оказалось, что в бутылке было $1100.

    Мужчина исполнил мечту и купил iPhone 14, однако признался, что процесс накопления монет был утомительным занятием. В заключение энтузиаст признался, что больше вряд ли будет еще прибегать к таким необычным способам, несмотря на то что на днях Apple провела свою ежегодную презентацию, где представила ряд новых гаджетов.

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