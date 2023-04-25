Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Житель Кызылорды скончался от тяжелых травм в больнице: подозреваемый задержан

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
25 Апреля 2023, 01:10
Житель Кызылорды скончался от тяжелых травм в больнице: подозреваемый задержан

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Подозреваемый в совершении тяжкого преступления задержан в Кызылорде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

​«24 апреля в полицию поступило сообщение о смерти 42-летнего горожанина в городской больнице. По сообщению сотрудниками полиции проведена оперативно-розыскная работа. Проверкой установлено, что в ходе ссоры между двумя мужчинами один из них нанес оппоненту тяжкие телесные повреждения, результате чего потерпевший от полученных травм скончался в больнице», - говорится в сообщении полиции.

Подозреваемый скрылся с места происшествия. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий задержан 38-летний житель города. Он заключен в ИВС. Назначены соответствующие экспертизы. Обстоятельства происшествия выясняются.

По данному факту проводится досудебное расследование по ч. 3 ст. 106 УК РК.


Кызылординская область   Происшествия   Видео   Кызылорда  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Заморозки прогнозируют в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера в Акорде
Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера в Акорде
Казахстан намерен увеличить поставки нефти в Германию
Казахстан намерен увеличить поставки нефти в Германию
Причину пожара под Астаной установит комиссия
Причину пожара под Астаной установит комиссия