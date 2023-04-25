Житель Кызылорды скончался от тяжелых травм в больнице: подозреваемый задержан

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Подозреваемый в совершении тяжкого преступления задержан в Кызылорде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

​«24 апреля в полицию поступило сообщение о смерти 42-летнего горожанина в городской больнице. По сообщению сотрудниками полиции проведена оперативно-розыскная работа. Проверкой установлено, что в ходе ссоры между двумя мужчинами один из них нанес оппоненту тяжкие телесные повреждения, результате чего потерпевший от полученных травм скончался в больнице», - говорится в сообщении полиции.

Подозреваемый скрылся с места происшествия. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий задержан 38-летний житель города. Он заключен в ИВС. Назначены соответствующие экспертизы. Обстоятельства происшествия выясняются.

По данному факту проводится досудебное расследование по ч. 3 ст. 106 УК РК.