Житель Кызылординской области выращивал коноплю близ берега Сырдарьи
НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ – В Кызылординской области сотрудниками полиции задержан житель, выращивавший наркосодержащее растение. Об этом сообщила в ходе онлайн брифинга представитель МВД РК Актоты Боранова, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В Кызылординской области сотрудниками полиции задержан житель, выращивавший наркосодержащее растение. 51-летний мужчина выращивал коноплю близ берега Сырдарьи на территории Жанакорганского района. Стоит отметить, что специально выращенная конопля уже достигла двух метров. Обнаружено 90 кустов», - уточнила Актоты Боранова.
Полицейские, по сведениям МВД, помимо посева, нашли на месте продукты питания, генератор, водяной насос, топор, отвертки, лопату для культивирования и выращивания конопли. Все вещественные доказательства изъяты.
«Злоумышленник вырыл глубокую землянку и спрятал в ней генератор для подачи воды, замаскировав вход туда. Другую плантацию с искусственно выращиваемой марихуаной нашли полицейские среди зарослей шенгеля и саксаула в 45 км к юго-западу от села Жуантобе Шиелийского района», - добавила Актоты Боранова.
Было отмечено, что сотрудниками полиции также был задержан 37-летний житель областного центра, который тщательно оберегал свой урожай от посторонних глаз.
«Для прокалывания колес подъезжавших автомашин злоумышленник на дороге в сторону делянки рассыпал самодельные металлические шипы. Полицейские, помимо крупного посева в более чем 4 тыс. кустов, нашли на месте продукты питания, насос, палатку, водяной мотор, 20-метровый шланг, лопату, мотыгу для культивирования и выращивания конопли» - сказала Актоты Боранова.