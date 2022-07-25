25 Июля 2022 12:09

Житель Кызылординской области выращивал коноплю близ берега Сырдарьи

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ – В Кызылординской области сотрудниками полиции задержан житель, выращивавший наркосодержащее растение. Об этом сообщила в ходе онлайн брифинга представитель МВД РК Актоты Боранова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Кызылординской области сотрудниками полиции задержан житель, выращивавший наркосодержащее растение. 51-летний мужчина выращивал коноплю близ берега Сырдарьи на территории Жанакорганского района. Стоит отметить, что специально выращенная конопля уже достигла двух метров. Обнаружено 90 кустов», - уточнила Актоты Боранова.

Полицейские, по сведениям МВД, помимо посева, нашли на месте продукты питания, генератор, водяной насос, топор, отвертки, лопату для культивирования и выращивания конопли. Все вещественные доказательства изъяты.

«Злоумышленник вырыл глубокую землянку и спрятал в ней генератор для подачи воды, замаскировав вход туда. Другую плантацию с искусственно выращиваемой марихуаной нашли полицейские среди зарослей шенгеля и саксаула в 45 км к юго-западу от села Жуантобе Шиелийского района», - добавила Актоты Боранова.

Было отмечено, что сотрудниками полиции также был задержан​ 37-летний житель областного центра, который тщательно оберегал свой урожай от посторонних глаз.

«Для прокалывания колес подъезжавших автомашин злоумышленник на дороге в сторону делянки рассыпал самодельные металлические шипы. Полицейские, помимо крупного посева в более чем 4 тыс. кустов, нашли на месте продукты питания, насос, палатку, водяной мотор, 20-метровый шланг, лопату, мотыгу для культивирования и выращивания конопли» - сказала Актоты Боранова.