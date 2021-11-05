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Житель Кызылординской области носил с собой ружье

5 Ноября 2021 14:20
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Житель Кызылординской области носил с собой ружье

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Полицейские выявили жителя района, незаконно носившего с собой оружие, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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Сотрудниками отдела полиции Кармакшинского района около 04:53 часов в полевой местности от аула Дур-Онгар задержан 37-летний житель района за незаконное ношение одноствольного охотничьего ружья 16-калибра, не зарегистрированного в органах внутренних дел.

Составлен административный протокол по статье 482 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях «Незаконное приобретение, передача, реализация, хранение, ношение, перевозка гладкоствольного, газового оружия и патронов к нему, не зарегистрированных в органах внутренних дел, а равно электрического оружия, пневматического оружия с дульной энергией свыше 7,5 джоулей, калибром более 4,5 миллиметров». Собранный материал направлен в суд.


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#Кызылординская область   #МВД РК  
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