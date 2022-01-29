Житель Кызылординской области незаконно хранил оружие

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ – Житель Кызылординской области незаконно хранил оружие у себя дома, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

27 января сотрудники Отдела полиции Кармакчинского района Департамента полиции Кызылординской области при обходе территории обнаружили, что 31-летний житель аула незаконно хранит у себя дома одноствольное охотничье ружье, незарегистрированное в ОВД.

По данному факту составлен административный протокол по части первой статьи 482 кодекса Республики Казахстан Об административных правонарушениях и собранный материал направлен в суд.