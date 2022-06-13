13 Июня 2022 12:18

Житель Костанайской области «заминировал» 36 объектов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О наиболее резонансных делах по ложным сообщениям об актах терроризма сообщил на брифинге заместитель начальника управления департамента по противодействию экстремизму МВД РК Спартак Кабденов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сотрудниками департамента полиции на транспорте совместно с коллегами из Костанайской области в марте задержан житель Костанайской области, который отправил по электронной почте сообщение о минировании 36 различных объектов», - сказал Спартак Кабденов.

Причем сообщения были об объектах в различных городах. Это ТРЦ, аэропорт, автосалоны в городах Нур-Султан и Алматы. В настоящее время уголовное дело направлено в суд.

«Есть также пример задержания горе-хакера в Атырауской области, где ученик одной из школ решил отправить на электронную почту школы анонимное сообщение и таким образом сорвать урок», - добавил С. Кабденов.

В целом, по данным ведомства, за текущий период завершены расследования и направлены в суд 12 уголовных дел. Вынесены приговоры в отношении 5 человек, при этом к лишению свободы осуждены 2 человека, к ограничению свободы – 2, к условной мере наказания - 1.