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    18:52, 05 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Житель Костаная жестоко истязал собаку в лифте

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    Кадр из видео: t.me/POLICE_of_KZ
    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Живодером оказался владелец собаки. За истязание пса мужчина заплатит штраф, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Ранее в соцсетях появилось видео жестокого обращения с животным. На кадрах мужчина жестоко избивает собаку на поводке в лифте одной из многоэтажек Костаная.

    Чуть позже в полиции прокомментировали инцидент.

    «В результате проведенной проверки установлен мужчина – владелец собаки, в отношении которого составлено два протокола по ч. 1 ст. 407-1 и по ч. 1 ст. 407-2 КоАП РК. Санкция первой статьи предусматривает штраф в размере 5 МРП, второй – 10 МРП», - сообщили в полиции.

    С владельцем собаки проведена профилактическая беседа, на предмет соблюдения законодательства в области защиты животных.

    Ранее 11-летняя карагандинка истязала животное в лифте в одном из ЖК Алматы.


    Теги:
    полиция Костанай Костанайская область Другие государственные органы Животные
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