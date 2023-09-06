Житель Костаная жестоко истязал собаку в лифте

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Живодером оказался владелец собаки. За истязание пса мужчина заплатит штраф, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Ранее в соцсетях появилось видео жестокого обращения с животным. На кадрах мужчина жестоко избивает собаку на поводке в лифте одной из многоэтажек Костаная.

Чуть позже в полиции прокомментировали инцидент.

«В результате проведенной проверки установлен мужчина – владелец собаки, в отношении которого составлено два протокола по ч. 1 ст. 407-1 и по ч. 1 ст. 407-2 КоАП РК. Санкция первой статьи предусматривает штраф в размере 5 МРП, второй – 10 МРП», - сообщили в полиции.

С владельцем собаки проведена профилактическая беседа, на предмет соблюдения законодательства в области защиты животных.

Ранее 11-летняя карагандинка истязала животное в лифте в одном из ЖК Алматы.