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Житель Костаная получил 10 суток ареста за нецензурную брань в автобусе

Редактор:  
Зифа Хабирова
23 Мая 2023, 04:07
Житель Костаная получил 10 суток ареста за нецензурную брань в автобусе

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Мужчина нарушил общественный порядок в автобусе и понес наказание, передает МИА «Казинформ».

19 мая подсудимый, находясь в автобусе маршрута №18, приставал к несовершеннолетней 2008 года рождения, и выражался нецензурной бранью, тем самым нарушив общественный порядок.

«Постановлением специализированного суда по административным правонарушениям города Костаная от 22 мая мужчина привлечен к административной ответственности по ст.434 ч.1 КоАП и подвергнут взысканию в виде административного ареста сроком на 10 суток», — отметили в Специализированном суде по административным правонарушениям Костаная.


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