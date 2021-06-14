Житель Костаная организовал нарколабораторию в Рудном

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Задержан житель Костаная, организовавший нарколабораторию в городе Рудном. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель МВД РК Нурдильда Ораз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сотрудниками управления полиции Рудного в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Қарасора-2021» пресечена деятельность нарколаборатории по изготовлению психотропных веществ. Для этих целей 55-летний житель Костаная арендовал гараж, находившийся на территории одного из автогаражных обществ», - рассказал Нурдильда Ораз.

В ходе обыска, по его словам, в гараже оперативниками изъято 446 зип-пакетов с психотропным веществом «мефедрон» общим весом 308 грамм. Из гаража изъят целый арсенал - кофемолки, электронные весы, этиловый спирт, изоленты для расфасовки наркотических средств.

«Данный факт зарегистрирован по части 3 статьи 297 УК РК – «Незаконное изготовление, приобретение, переработка, хранение в целях сбыта психотропных веществ в особо крупном размере», - уточнил Нурдильда Ораз.

Теперь ранее судимому за аналогичные преступления мужчине грозит лишение свободы сроком от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

