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    13:13, 14 Июнь 2021 | GMT +6

    Житель Костаная организовал нарколабораторию в Рудном

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Задержан житель Костаная, организовавший нарколабораторию в городе Рудном. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель МВД РК Нурдильда Ораз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сотрудниками управления полиции Рудного в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Қарасора-2021» пресечена деятельность нарколаборатории по изготовлению психотропных веществ. Для этих целей 55-летний житель Костаная арендовал гараж, находившийся на территории одного из автогаражных обществ», - рассказал Нурдильда Ораз.

    В ходе обыска, по его словам, в гараже оперативниками изъято 446 зип-пакетов с психотропным веществом «мефедрон» общим весом 308 грамм. Из гаража изъят целый арсенал - кофемолки, электронные весы, этиловый спирт, изоленты для расфасовки наркотических средств.

    «Данный факт зарегистрирован по части 3 статьи 297 УК РК – «Незаконное изготовление, приобретение, переработка, хранение в целях сбыта психотропных веществ в особо крупном размере», - уточнил Нурдильда Ораз.

    Теперь ранее судимому за аналогичные преступления мужчине грозит лишение свободы сроком от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.


    Теги:
    Костанайская область Борьба с преступностью Правоохранительные органы
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