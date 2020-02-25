Житель Костаная обманом оформил на актюбинца кредит на полмиллиона тенге
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Актюбинские полицейские предупреждают граждан не попадать на уловки мошенников в социальных сетях, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент полиции.
К примеру, житель города Костаная обманом оформил кредит в микрокредитных организациях на 26-летнего актюбинца на сумму 520 тысяч тенге.
В другом случае неизвестный по переписке в WhatsApp под предлогом продажи автомашины «Ауди-100» завладел деньгами в сумме 527 тысяч тенге, которые принадлежали 25-летнему мужчине.
«По всем фактам начаты досудебные расследования по статье 190 УК РК «Мошенничество». Департамент полиции призывает жителей отказаться от сомнительных сделок и не соглашаться на предоплату товара или услуги. Перечисляя деньги незнакомым лицам посредством анонимных платежных систем нет гарантии возврата денег или получения товара», - прокомментировал пресс-секретарь ДП Ерболат Саркулов.
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