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Житель Костаная обманом оформил на актюбинца кредит на полмиллиона тенге

25 Февраля 2020 21:12
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Житель Костаная обманом оформил на актюбинца кредит на полмиллиона тенге

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Актюбинские полицейские предупреждают граждан не попадать на уловки мошенников в социальных сетях, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент полиции.

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К примеру, житель города Костаная обманом оформил кредит в микрокредитных организациях на 26-летнего актюбинца на сумму 520 тысяч тенге.

В другом случае неизвестный по переписке в WhatsApp под предлогом продажи автомашины «Ауди-100» завладел деньгами в сумме 527 тысяч тенге, которые принадлежали 25-летнему мужчине.

«По всем фактам начаты досудебные расследования по статье 190 УК РК «Мошенничество». Департамент полиции призывает жителей отказаться от сомнительных сделок и не соглашаться на предоплату товара или услуги. Перечисляя деньги незнакомым лицам посредством анонимных платежных систем нет гарантии возврата денег или получения товара», - прокомментировал пресс-секретарь ДП Ерболат Саркулов.


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Ключевые слова: Актюбинская область, Костанайская область, Борьба с преступностью,
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Автор:

Самал Ендибаева

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