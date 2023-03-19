Житель Конаева пришел на голосование в костюме снежного барса

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Один из жителей Конаева Нурбек Орманов пришел на избирательный участок №949 в костюме снежного барса, который является символом областного центра, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Нурбек Орманов объяснил, почему пришел в костюме барса.

«Будущее независимой страны находится в руках молодежи. Если мы, молодые люди, будем сообразительны и усердно будем работать, то будущее нашей страны будет светлым. Причина, по которой я ношу этот костюм, заключается в том, что я хотел придать новый вид сегодняшним выборам и хотел продемонстрировать высокое уважение к нашему городу Конаеву через наш символ. Сегодня особенный день для всех казахстанцев, каждый гражданин делает свой выбор, за будущее своей страны», - сказал он.

Ранее сообщалось о том, что талдыкорганцы приехали на голосование верхом на верблюдах.



