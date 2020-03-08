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Житель Кокшетау вывез гаражи знакомого в счет оплаты своих услуг

8 Марта 2020 21:32
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Житель Кокшетау вывез гаражи знакомого в счет оплаты своих услуг

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Кокшетау мужчину, который вывез гаражи своего знакомого, задержали за самоуправство, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

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По информации ведомства, в управление полиции областного центра поступило заявление от 57-летнего жителя Кокшетау о похищении его имущества.

«Мужчина пояснил, что неизвестный вывез принадлежащие ему металлические гаражи в то время, когда он находился в больнице. Сумму ущерба пострадавший оценил в 600 тысяч тенге», - рассказали полицейские.

Похитителем оказался 39-летний житель Кокшетау. Полицейские выяснили, что ранее между потерпевшим и подозреваемым был составлен письменный договор на оказание услуг по перевозке гаражей, но подозреваемый не выполнил условия договора, доставив их в другой пункт назначения.

«Свои действия злоумышленник объяснил тем, что гаражи он изъял в счет оплаты услуг, оказанных им потерпевшему ранее. В настоящее время по этому факту ведется досудебное расследование по статье 389 УК РК «Самоуправство», - добавили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области.



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Ключевые слова: Акмолинская область,
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Автор:

Оксана Матасова

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