Житель Кокшетау угрожал расправой бывшей сожительнице

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Акмолинские полицейские возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который угрожал расправой бывшей сожительнице, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Акмолинскими полицейскими на регулярной основе проводятся профилактические мероприятия, направленные на предупреждение и пресечение бытового насилия, а также выявление и устранение причин и условий, способствующих их совершению.

Так, 12 июля в дежурную часть управления полиции города Кокшетау поступило заявление от 41-летней жительницы областного центра. Женщина сообщила, что бывший сожитель – 32-летний житель областного центра, угрожал ей физической расправой.

По данному факту следственным отделом было возбуждено досудебное производство по ст.115 УК РК «Угроза». Ведется следствие.

В целом, с начала года участковыми инспекторами полиции к административной ответственности за противоправные действия в быту привлечено 496 правонарушителя, из них 356 человек за умышленное причинение легкого вреда здоровью и 161 за нанесение побоев в быту. Кроме того, для недопущения со стороны нарушителей в семейной сфере совершения правонарушений и преступлений в отношении лиц, проживающих совместно, акмолинскими полицейскими с начала года вынесено 1924 защитных предписаний.