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    20:16, 14 Июль 2021 | GMT +6

    Житель Кокшетау угрожал расправой бывшей сожительнице

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Акмолинские полицейские возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который угрожал расправой бывшей сожительнице, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Акмолинскими полицейскими на регулярной основе проводятся профилактические мероприятия, направленные на предупреждение и пресечение бытового насилия, а также выявление и устранение причин и условий, способствующих их совершению.

    Так, 12 июля в дежурную часть управления полиции города Кокшетау поступило заявление от 41-летней жительницы областного центра. Женщина сообщила, что бывший сожитель – 32-летний житель областного центра, угрожал ей физической расправой.

    По данному факту следственным отделом было возбуждено досудебное производство по ст.115 УК РК «Угроза». Ведется следствие.

    В целом, с начала года участковыми инспекторами полиции к административной ответственности за противоправные действия в быту привлечено 496 правонарушителя, из них 356 человек за умышленное причинение легкого вреда здоровью и 161 за нанесение побоев в быту. Кроме того, для недопущения со стороны нарушителей в семейной сфере совершения правонарушений и преступлений в отношении лиц, проживающих совместно, акмолинскими полицейскими с начала года вынесено 1924 защитных предписаний.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Борьба с преступностью Правоохранительные органы Акмолинская область
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