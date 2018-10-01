Житель Кокшетау уехал на рыбалку и пропал

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области продолжаются поиски пропавшего Александра Петрухина, уехавшего три дня назад на рыбалку, передает корреспондент МИА «Казинформ».

38-летний житель Кокшетау Александр Петрухин уехал на рыбалку на озеро Малое Чебачье Бурабайского района Акмолинской области 10 октября около 14:30, а уже вечером мужчина не вышел на связь с родными.

По словам участвующих в поисках, на берегу изначально была найдена машина пропавшего, позже - лодка и спасательный жилет.

Полицейские, волонтеры и общественность ищут мужчину уже третьи сутки. Как рассказали в ДВД региона, созданы три поисковые группы из числа полицейских. Кроме того, в поисках задействованы сотрудники ДЧС и водолазы.