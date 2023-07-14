Житель Кокшетау пытался покончить с собой в отеле

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – 20-летний акмолинец пытался покончить жизнь самоубийством из-за потери денежных средств, накопленных на покупку мотоцикла. На помощь пришли стражи порядка, передает корреспондента МИА «Казинформ».

Очередная жизнь спасена благодаря оперативным действиям сотрудников батальона патрульной полиции УП Кокшетау.

По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, все произошло 14 июля текущего года. В этот день около 14:30 часов на пульт «102» поступило сообщение, что в одной из гостиниц областного центра молодой человек, закрывшись в комнате, пытается совершить суицид.

«Незамедлительно на место происшествия был направлен ближайший автопатруль «Аскер 3» в составе старшего инспектора службы капитана полиции А. Құттыбай и инспектора службы лейтенанта полиции А. Мурат, которые, взломав замок двери, предотвратили попытку суицида через повешение 20-летнего жителя одного из сел Акмолинской области», - пояснили в ведомстве.

Как следует из показаний друзей молодого сельчанина, он решился на отчаянный шаг из-за потери значительной суммы денежных средств, накопленной на покупку мотоцикла. Стражи порядка сразу же вызвали на место происшествия скорую помощь, а до ее приезда оказали необходимую в таких случаях медицинскую помощь.

«В настоящее время полицейскими проводятся следственно - оперативные мероприятия по розыску денежных средств, утерянных молодым человеком», - резюмировали в полиции.