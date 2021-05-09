Житель Кокшетау нашел могилу погибшего на войне отца спустя 76 лет после его смерти

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Через 76 лет после смерти отца на поле боя 80-летний житель Кокшетау, ветеран ДЧС Акмолинской области Алексей Кайсин сумел отыскать, где похоронен его великий предок. Правда из-за пандемии побывать на могиле героя в Германии остаётся несбыточной мечтой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Великая Отечественная война унесла немало жизней. Поиски пропавших без вести продолжаются и по сей день. И каждый, кто так ничего и не знает о судьбе своего отца, деда, прадеда, все еще надеется, что когда-нибудь сумеет отыскать могилу своего предка.

«Когда моего отца Георгия Кайсен забрали на фронт в 1944 году, мне было три года, поэтому его я толком не помню. Со всех сторон посыпались несчастья: умерла от тифа старшая сестра, мать убили бандиты. Меня забрали на воспитание родственники, и когда я их спрашивал об отце, ответ был коротким: пропал без вести!», - делится воспоминаниями ветеран ДЧС Алексей Кайсин.

После окончания школы парнишка обратился в районный отдел народного образования, откуда его направили в столицу Молдавской ССР – Кишинев, а затем – в Москву, как и многих осиротевших детей войны.

«Там внимательно выслушали мою биографию и предложили поехать в Казахстан, поднимать целину. Так я оказался сначала в Восточном Казахстане, где прошел двухлетнее обучение сельхозспециальностям. На тот момент о целине я знал только по фильмам и статьям в газетах. Нас привезли в Чистопольский район и поселили в вагончики. В таких же вагончиках расположились столовая и баня. Молодежи приезжало много, но не все выдерживали суровые условия и уезжали обратно. Десять лет я проработал на целине. Был и агрономом, и комбайнером, и трактористом. Со временем стал главным механиком в двух совхозах: следил, чтобы техника была на ходу», - продолжает рассказ Алексей Георгиевич.

После его пригласили работать механиком на кокшетаускую автобазу. Здесь и сложилась его дальнейшая судьба.

«Женился. Вскоре вызвали в горком комсомола, где предложили служить в органах внутренних дел. Прослужил в департаменте по ЧС до самого выхода на пенсию. Об отце думал часто. Как сложилась его судьба? Каким был боевой путь? В какой земле лежит Георгий Кайсен?», - рассказывает ветеран ДЧС.

Единственную сохранившуюся фотографию отца А. Кайсин хранит по сей день. С нее на нас глядит молодой, красивый парень в гимнастерке. Именно таким Алексей Георгиевич и запомнил своего папу на всю жизнь.

Старший внук мужчины Станислав Кайсин живет и работает сейчас телеведущим в Москве. Именно его Алексей Георгиевич и попросил обратиться в московский архив Министерства обороны. Уже через месяц пришли документы, из которых он узнал судьбу своего отца.

Рядовой Георгий Кайсен начал свой боевой путь на Украине, затем сражался за освобождение Польши и почти дошел до Берлина. В одном из боев под Щецином был тяжело ранен и 30 апреля 1945 года, не дожив до великого Дня победы всего несколько дней, скончался в госпитале вместе с другими солдатами. Похоронили его в общей могиле.

«Германия, господский двор, северо-восточнее Геезово», - так указано в документах первичное место захоронения воина.

«Мой отец отдал свою жизнь, чтобы люди жили в мире. У меня пятеро внуков. Хочется, чтобы они навсегда запомнили, что победа в Великой Отечественной войне ковалась руками таких же простых рядовых, как их прадедушка. Для меня это очень важно. Пусть живет в наших детях и внуках светлая память о тех, кто погиб на полях сражений в той страшной войне», - добавляет А. Кайсин и жалеет сейчас лишь об одном: пандемия пока мешает ему побывать на месте захоронения героя - могиле родного отца.