15 Июня 2022 11:22

Житель Карагандинской области осужден за незаконную реализацию нефти

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Факт незаконного приобретения, хранения и реализации нефтепродуктов пресечен сотрудниками АФМ в Карагандинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

Факт незаконного приобретения, хранения и реализации нефтепродуктов, без документов подтверждающих законность их происхождения, пресечен сотрудниками департамента АФМ по Карагандинской области.

«Установлено, что Шмидт С.В. использовал три резервуара для хранения и реализации нефтепродуктов без документов в гараже своего дома.

В 2021 г. переоборудовал машину, где установил две емкости по 1 тыс. литров для транспортировки и реализации дизтоплива без документов.

Так данный гражданин нарушил требования Закона РК «О государственном регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов», то есть приобретение, хранение и реализация нефтепродуктов, без документов, подтверждающих законность их происхождения.

Приговором суда, гр. Шмид С.В. признан виновным в совершении уголовного проступка, ему назначено наказание в виде привлечения к общественным работам.

Обнаруженное и изъятое дизельное топливо обращено в доход государства», - говорится в публикации Агентства РК по финансовому мониторингу в официальном Telegram-канале пресс-службы.

