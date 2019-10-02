Житель Карагандинской области напал на бригаду скорой помощи

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Пьяный мужчина воткнул вилку в ухо супруги и вызвал бригаду скорой помощи. Однако впускать фельдшеров для осмотра пострадавшей он не захотел. Вместо этого дебошир напал на самих врачей и повредил автомобиль «неотложки», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Случай произошёл 27 сентября в городе Шахтинске Карагандинской области. На пульт диспетчера скорой медицинской помощи поступил звонок от мужчины, о том, что он воткнул вилку в ухо супруги. Бригада скорой выехала на место вызова и попутно сообщили о данном случае в полицию.

«Был вызов для женщины. Однако, когда наша бригада поднялась на нужный этаж, мужчина не открыл дверь. Он через запертую дверь стал кричать, что не впустит врачей без полиции. Наши ребята вышли и сели в машину. Минут через пять мужчина вышел, и начал кричать и вести себя агрессивно», - рассказала заведующая подстанции неотложной помощи по Шахтинскому региону Ирина Багина.

Дебошир начал кидать кирпичи в сторону машины скорой помощи. Таким образом пьяный повредил капот и стекло спецавто.

«К счастью, фельдшеры не пострадали. Это не первый подобный случай, когда нападают на бригаду скорой помощи. И ребята знают, как себя вести в таких случаях. Водитель сразу завел машину. Однако мужчина не отходил от неё, можно сказать, чуть ли не под колёса лез. На следующий день фельдшеров вызвали в участок, где они написали заявление», - сообщила Ирина Багина.

Это не первый случай, когда этот мужчина поднимал руку на свою жену в состоянии алкогольного опьянения.

«Оба факта зарегистрированы в полиции. В отношении 36-летнего мужчины накануне происшествия участковым полиции был собран материал для направления его на принудительное лечение от алкоголизма. На сегодняшний день он находится в СЛПУ города Сарани», - прокомментировали в пресс-службе ДП Карагандинской области.

Саму же пострадавшую бригада скорой помощи осмотрела и отвезла в травмпункт. После заключения врачей она была отпущена домой на амбулаторное лечение.