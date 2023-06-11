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Житель Карагандинской области может передвигать КамАЗы

Автор:  
Агата Мухамеджанова
11 Июня 2023, 11:35
Житель Карагандинской области может передвигать КамАЗы Фото из личного архива Байбека Бауыржан

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Житель Нуринского района Карагандинской области Байбек Бауыржан управляет большегрузами. Но не так, как мы привыкли видеть. Силач передвигает машины, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Байбек Бауыржан может буксировать с места 16-тонный КамАЗ, протянув его несколько метров. Жители Нуринского района не перестают удивляться особой силе соседа. Ведь такие трюки свойственны артистам цирка. А тут простой житель демонстрирует такие необычные навыки. Сначала Байбек начинал передвигать с места легковые автомобили.

«Эту технику если не знаешь, то в домашних условиях не советую повторять. Некоторые начинают это делать без подготовки, это очень вредно для здоровья. Я начинал с маленькой техники – мотоциклов, машин, только потом КамАЗ. Это все я делал в ауле, без особых условий, но научился сам», - говорит Байбек Бауыржан.

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Это еще не все. Местный силач может руками сгибать гвозди. Байбек Бауыржан забивает 200 гвоздей не молотком, а ладонью. А вытаскивает гвозди зубами. Из них же может сделать различные фигурки.

А самый необычный и сложный трюк – когда из трех гвоздей Байбек строит фигурку и отжимается, отпираясь на них. Здесь важно соблюдать баланс. И мышцы должны быть натренированными.

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«Это самый сложный трюк, мне дался нелегко. Сначала начинал с двух гвоздей, потом с третьим. И у меня получилось. Бывало, я падал и травмировался. Но сейчас любой трюк могу сделать без происшествий», - говорит Байбек.

Парень-трюкач – уроженец села Жанбобек Нуринского района Карагандинской области. Ему 24 года. С 5 лет занимался гимнастикой. В 8 классе увлекся тяжелой атлетикой, а затем и пауэрлифтингом. А вот осваивать такие трюки начал лишь два года назад.

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«Родители говорят, чтобы я оставил это дело. Но спорт - моря жизнь. Я разными видами спорта занимался, но меня зацепило это. Я думаю, эти навыки мне достались генетически. Потому что братья моего отца поднимали быков», - признался парень-трюкач.

Байбек, чье искусство и сила переплетаются, ставит перед собой цель: добиться еще более уникальных результатов. В планах – попасть в Книгу рекордов Гиннеса.

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