Житель Калифорнии сорвал крупнейший в истории лотерей джекпот в 2 миллиарда долларов

ЛОС-АНДЖЕЛЕС. КАЗИНФОРМ - Стало известно имя счастливчика, ставшего обладателем самого крупного джекпота лотереи Powerball в 2 миллиарда долларов США, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на The New York Times.

«Житель штата Калифорния по имени Эдвин Кастро проснулся миллиардером, после того как купил билет лотереи 7 ноября в прошлом году», - заявили организаторы.

По просьбе самого счастливчика организаторы лотереи не стали раскрывать его личных данных, но все же обнародовали его имя на пресс-конференции в соответствии с законами штата Калифорния о раскрытии информации.

Со своей стороны, Эдвин Кастро предпочел не присутствовать на пресс-конференции, состоявшейся во вторник. Он опубликовал официальное заявление, в котором говорится, что обладатель крупнейшего джекпота в истории лотерей «шокирован» и «в восторге» от своей победы. Он также добавил, что рад, что в результате его победы государственные школы Калифорнии получат более 156 миллионов долларов выручки от продажи билетов.

По словам организаторов лотереи, вместо того, чтобы получать полную сумму своего выигрыша несколькими платежами в течение 30 лет, Кастро выбрал единовременную выплату в размере 997,6 миллиона долларов.

Интересно, что выигрышный билет победитель приобрел на заправочной станции в городке Альтадене, неподалеку от Лос-Анджелеса. Шанс угадать все шесть чисел в билете лотереи равнялся 1 к 292,2 миллиона.

До этого случая джекпот лотереи Powerball превысил 1 миллиард долларов лишь однажды. Выигрыш был разделен между несколькими победителями в штатах Калифорния, Флорида и Теннесси.