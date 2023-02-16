Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

Житель Калифорнии сорвал крупнейший в истории лотерей джекпот в 2 миллиарда долларов

16 Февраля 2023, 03:00
Житель Калифорнии сорвал крупнейший в истории лотерей джекпот в 2 миллиарда долларов

ЛОС-АНДЖЕЛЕС. КАЗИНФОРМ - Стало известно имя счастливчика, ставшего обладателем самого крупного джекпота лотереи Powerball в 2 миллиарда долларов США, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на The New York Times.

«Житель штата Калифорния по имени Эдвин Кастро проснулся миллиардером, после того как купил билет лотереи 7 ноября в прошлом году», - заявили организаторы.

По просьбе самого счастливчика организаторы лотереи не стали раскрывать его личных данных, но все же обнародовали его имя на пресс-конференции в соответствии с законами штата Калифорния о раскрытии информации.

Со своей стороны, Эдвин Кастро предпочел не присутствовать на пресс-конференции, состоявшейся во вторник. Он опубликовал официальное заявление, в котором говорится, что обладатель крупнейшего джекпота в истории лотерей «шокирован» и «в восторге» от своей победы. Он также добавил, что рад, что в результате его победы государственные школы Калифорнии получат более 156 миллионов долларов выручки от продажи билетов.

По словам организаторов лотереи, вместо того, чтобы получать полную сумму своего выигрыша несколькими платежами в течение 30 лет, Кастро выбрал единовременную выплату в размере 997,6 миллиона долларов.

Интересно, что выигрышный билет победитель приобрел на заправочной станции в городке Альтадене, неподалеку от Лос-Анджелеса. Шанс угадать все шесть чисел в билете лотереи равнялся 1 к 292,2 миллиона.

До этого случая джекпот лотереи Powerball превысил 1 миллиард долларов лишь однажды. Выигрыш был разделен между несколькими победителями в штатах Калифорния, Флорида и Теннесси.

Новости по теме
Цифровой доллар разрабатывает министерство финансов США
Рекордный снегопад зафиксировали в Нью-Йорке и Бостоне
Поезд с цистернами пропана сошел с рельсов во Флориде
Теги:
США  
Читайте также
Цифровой доллар разрабатывает министерство финансов США
Рекордный снегопад зафиксировали в Нью-Йорке и Бостоне
Поезд с цистернами пропана сошел с рельсов во Флориде
Топовый бой Шавката Рахмонова в UFC состоится 5 марта в США
В США запретили TikTok на государственных устройствах
Рассматриваем отношения с Россией в качестве альянса – Мухтар Тлеуберди
Как антироссийские санкции повлияют на Казахстан - ответ госсекретаря США Энтони Блинкена
США поддерживают смелые реформы Касым-Жомарта Токаева – Энтони Блинкен
Новости партнеров
Популярное
1 В Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
2 Увеличить зарплату сотрудникам силовых структур планируют в Казахстане
3 Цифровизация газовой отрасли: как получить техусловия, не выходя из дома
4 Более 3 миллиардов человек на планете не могут полноценно питаться
5 Сенат одобрил поправки в Налоговый кодекс

Лента новостей