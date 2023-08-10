Житель Флориды сорвал джекпот в $1,58 млрд

НЕПТУН-БИЧ. КАЗИНФОРМ - Выигрышный лотерейный билет на рекордную сумму джекпота Mega Millions в 1,58 миллиарда долларов был продан во вторник вечером в супермаркете Publix в Нептун-Бич в штате Флорида, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CBS News.

Выигрышными номерами были 13, 19, 20, 32, 33 и Mega Ball из 14.

Обладатель или обладатели счастливого билета еще не были названы.

У победителя есть выбор: получить единовременный платеж в размере 783,3 миллиона долларов США до вычета налогов или выбрать вариант аннуитета в виде 29 ежегодных платежей, стоимость которых увеличивается и в конечном итоге равняется полному джекпоту за вычетом налогов.

Джекпот лотереи постепенно рос с тех пор, как последний раз он был выигран в Нью-Йорке в середине апреля. С тех пор был проведен 31 розыгрыш, но никто не угадал все шесть номеров.

Это третий по величине выигрыш в истории лотерей США.

В феврале выигрышный билет, проданный на заправке недалеко от Лос-Анджелеса, принес его обладателю джекпот лотереи Powerball в размере 2,04 миллиарда долларов США, крупнейший в ее истории.

В январе 2016 года выигрышные билеты были куплены в Калифорнии, Флориде и Теннесси на сумму 1,586 миллиарда долларов США.

Джекпот Mega Millions, выигранный во вторник, стал вторым выигрышем в миллиард долларов за это лето. В прошлом месяце игрок лотереи Powerball купил в Лос-Анджелесе выигрышный билет в размере 1,08 миллиарда долларов США.

Шансы на выигрыш джекпота Mega Millions составляют примерно 1 к 302,58 миллиона.

Билеты Mega Millions по 2 доллара продаются во всех штатах, кроме Алабамы, Юты, Аляски, Гавайев и Невады. Они также продаются в Вашингтоне, округ Колумбия, и на Виргинских островах США