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    17:34, 16 Октябрь 2021 | GMT +6

    Житель Экибастуза сдавал несуществующие квартиры

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    ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - Житель Экибастуза сдавал несуществующие квартиры, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    «В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции города Экибастуза был задержан 30-летний горожанин, работающий в качестве тамады, который подозревается в том, что выставил в мобильном приложении «OLX» объявление о сдаче квартиры в городах Алматы и Шымкент.

    Получив предоплату от 17 граждан в различных суммах (от 5 до 20 тысяч тенге), либо полную оплату за аренду квартиры, при этом денежные средства предлагал направлять на банковскую карточку, принадлежащую его родственнику, которую подозреваемый взял на временное пользование», – сообщил заместитель начальника управления полиции города Экибастуза Нурлан Сексембаев.

    Жертвами мужчины стали 17 человек. По фактам проведено досудебное расследование по статье 190 части 3 пункту 4 УК Республики Казахстан и направлено в суд.


    Теги:
    МВД РК Закон и право Борьба с преступностью Павлодарская область
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