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    20:15, 15 Апрель 2021 | GMT +6

    Житель Балхаша заявил о мошенничестве, не желая выплачивать кредит

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    КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Балхаше мужчина не захотел возвращать долг по кредиту и рассказал полицейским, что стал жертвой мошенничества, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    12 апреля в отдел полиции города Балхаш обратился 19-летний житель – неизвестный в период с января по апрель оформил на его имя онлайн-кредит в сумме 261 тысяча тенге. Принимавших заявление полицейских удивило, что потерпевший сообщал точную информацию по кредиту. Сначала его осведомленность списали на то, что его проинформировали коллекторы. Однако стражи порядка позвонили в кредитную организацию и получили совсем иную информацию. Выяснилось, что молодой человек кредит оформил сам, указав номер своего сотового телефона. При последующем опросе потерпевший признался, что насмотревшись в социальных сетях о мошенниках в сфере кредитования, решил не возвращать полученный кредит, для чего и сообщил о якобы совершенном преступлении.


    Теги:
    МВД РК Карагандинская область Правоохранительные органы
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