Житель Балхаша уже 25 лет «забегает» в Новый год

КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Житель Балхаша буквально «забежал» в Новый год, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

Секунды его наступления мужчина отсчитал не за праздничным столом, а на стадионе. Каждый год он пробегает столько же кругов, сколько ему лет. Жумагазы Мухаметжанов буквально «забегает» в Новый год уже четверть века. Количество праздничных кругов вокруг стадиона зависит от прожитых лет, говорит спортсмен. С каждым годом расстояние увеличивается.

- Каждый Новый год я делаю пробежку вокруг стадиона. К примеру, сейчас мне 53 – значит, я бегаю 53 круга. Больше всего я люблю ходьбу и бег. Это моя стихия. При пробежке из человека выходит вся плохая энергетика. Хотите долгой жизни – больше дышите свежим и чистым воздухом, - говорит Жумагазы Мухаметжанов, житель г. Балхаша.

Пустой в новогоднюю ночь стадион Жумагазы Мухаметжанова ничуть не смущает. Думается лучше, шутит спортсмен, которому бег помогает собраться с мыслями. За много лет родные и близкие к праздничным отлучкам спортсмена привыкли и считают их семейной традицией. В общем Жумагазы «набегал» уже 30 тысяч километров.

Жумагазы Мухаметжанов не только бегает. Он – неоднократный победитель всевозможных соревнований по легкой атлетике и боевому самбо. Не забывает и о национальных видах, активно приобщает к спорту детей. Его сыновья – профессиональные лучники.







