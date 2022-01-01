+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -19 °С
Алматы: -2 °С
USD 431.67 EUR 487.79
RUB 5.77 CNY 67.73
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Житель Балхаша уже 25 лет «забегает» в Новый год

1 Января 2022 13:10
Поделиться:
Житель Балхаша уже 25 лет «забегает» в Новый год

КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Житель Балхаша буквально «забежал» в Новый год, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

Новости по теме
Сколько граждан обратилось в скорую помощь в новогоднюю ночь
Казахстанское дерби пройдет на турнире серии ITF в Индии Жанибек Алимханулы узнал нового соперника по бою за титул чемпиона мира Офицеры РгК «Астана» поздравили детей с Новым годом в Карагандинской области

Секунды его наступления мужчина отсчитал не за праздничным столом, а на стадионе. Каждый год он пробегает столько же кругов, сколько ему лет. Жумагазы Мухаметжанов буквально «забегает» в Новый год уже четверть века. Количество праздничных кругов вокруг стадиона зависит от прожитых лет, говорит спортсмен. С каждым годом расстояние увеличивается.

- Каждый Новый год я делаю пробежку вокруг стадиона. К примеру, сейчас мне 53 – значит, я бегаю 53 круга. Больше всего я люблю ходьбу и бег. Это моя стихия. При пробежке из человека выходит вся плохая энергетика. Хотите долгой жизни – больше дышите свежим и чистым воздухом, - говорит Жумагазы Мухаметжанов, житель г. Балхаша.

Пустой в новогоднюю ночь стадион Жумагазы Мухаметжанова ничуть не смущает. Думается лучше, шутит спортсмен, которому бег помогает собраться с мыслями. За много лет родные и близкие к праздничным отлучкам спортсмена привыкли и считают их семейной традицией. В общем Жумагазы «набегал» уже 30 тысяч километров.

Жумагазы Мухаметжанов не только бегает. Он – неоднократный победитель всевозможных соревнований по легкой атлетике и боевому самбо. Не забывает и о национальных видах, активно приобщает к спорту детей. Его сыновья – профессиональные лучники.




Подписывайтесь на наш канал:

#Карагандинская область   #Спорт   #Видео   #Новый год  
Поделиться:
Новости по теме
Сколько граждан обратилось в скорую помощь в новогоднюю ночь
Казахстанское дерби пройдет на турнире серии ITF в Индии
Жанибек Алимханулы узнал нового соперника по бою за титул чемпиона мира
Офицеры РгК «Астана» поздравили детей с Новым годом в Карагандинской области
Популярное
1 С 1 января 2022 года увеличен размер минимальной пенсии в РК
2 В Казахстане увеличился возраст выхода на пенсию женщин
3 В девяти городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия 1 января
4 Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Новым годом
5 562 человека выздоровели от коронавируса за сутки в Казахстане
6 Президент Казахстана подписал Закон по вопросам совершенствования залоговой политики банков
Читайте также
Офицеры РгК «Астана» поздравили детей с Новым годом в Карагандинской области
Геннадий Головкин пожелал счастливого Нового года соотечественникам
С 1 января 2022 года увеличен размер минимальной пенсии в РК
В Казахстане увеличился возраст выхода на пенсию женщин
В девяти городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия 1 января
Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Новым годом
562 человека выздоровели от коронавируса за сутки в Казахстане
Президент Казахстана подписал Закон по вопросам совершенствования залоговой политики банков
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz

Архив